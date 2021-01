Xbox Live Gold diventerá piú costoso, con Microsoft che aumenta il prezzo del suo servizio di gioco in abbonamento. L’adeguamento della tariffa per Xbox Live Gold, che include giochi online, nuovi sconti sui giochi e altro, sará solo in lieve aumento per coloro che pagano mensilmente il servizio.

Il servizio in abbonamento di 1 mese aumenterá di circa 1 $ rispetto al prezzo corrente. Un abbonamento Xbox Live Gold di 3 mesi, invece, aumenta di $ 5. Ciò significa che ora costerá $ 29,99 per tre mesi o $ 20 in più all’anno. È ancora, per un abbonamento di 12 mesi, costerá $ 131,88. Questo é il doppio rispetto ai costi precedenti.

Xbox Live Gold costerá il doppio negli USA

Tuttavia, se rinnovi l’abbonamento di 6 o 12 mesi esistente, rimarrà allo stesso prezzo che stai pagando. Secondo Microsoft, la decisione di cambiare il prezzo è un riflesso naturale di come il mercato è cambiato da quando ha lanciato Xbox Live Gold.

“Periodicamente”, afferma la societá, “valutiamo il valore ed il prezzo dei nostri servizi per riflettere i cambiamenti nei mercati regionali e per continuare a investire nella comunità Xbox; effettueremo aggiustamenti di prezzo per Xbox Live Gold in mercati selezionati “.

Tuttavia, è probabile che si trasformi in una nuova frustrazione per i giocatori, specialmente per coloro che non sono disposti o non sono in grado di pagare per sei o dodici mesi di accesso a Xbox Live Gold in anticipo. Senza l’abbonamento, tuttavia, alcune delle funzionalità a cui si accede più comunemente sulle console Xbox non saranno disponibili.

Microsoft afferma che le persone interessate dalle modifiche, che non includeranno tutte le regioni, verranno informate direttamente. Gli adeguamenti dei prezzi verranno effettuati almeno 45 giorni dopo tale notifica.