Xbox sta aumentando i prezzi per il suo servizio online Xbox Live Gold. È la prima volta che succede dopo tutti questi anni.

L’abbonamento al servizio Live Gold è necessario per sbloccare molte funzionalità altrimenti impossibili da utilizzare con Xbox, inclusa la modalità multiplayer online. Il prezzo ammonterà all’equivalente di 5 dollari.

Un aumento dei prezzi non fa mai piacere a nessun utente e in alcun caso. Per questo Microsoft offrirà una serie di alternative per addolcire il colpo. L’azienda sottolinea il non aver mai aumentato il prezzo in così tanti anni per incoraggiare gli utenti a non vivere questo aumento in modo negativo.

Xbox Live Gold: l’azienda conferma l’aumento del prezzo per il servizio d’abbonamento

Gli utenti erano soliti pagare meno della metà, adesso pagheranno un euro o 5 in più a secondo della cadenza -mensile o trimestrale. Dunque, anche gli abbonamenti a lungo termine – di 6 e 12 mesi – costeranno di più. Sebbene gli utenti già abbonati non saranno particolarmente colpiti. Infatti, l’aumento dei prezzi dovrebbe riguardare principalmente i nuovi utenti.

Un mese costerà quindi circa 10,99 dollari, tre mesi 29,99 dollari e sei mesi costeranno 59,99 dollari. La società non ha fornito indicazioni sul come e quando. Tuttavia, l’azienda ha confermato che il cambiamento arriverà in “mercati selezionati”. Inoltre, pare che gli utenti coinvolti sono già stati avvisati, o lo saranno presto.

L’azienda ha chiarito a tutti coloro che sono colpiti dall’aumento che riceveranno un messaggio almeno 45 giorni prima dell’entrata in vigore dell’aumento. Dunque, potranno rinunciare alla propria iscrizione durante quel lasso di tempo. Gli utenti potranno aggiornare la propria iscrizione a Xbox Game Pass Ultimate, che raggruppa il proprio servizio di abbonamento con la tariffa online di Live Gold. Ad esempio, se gli utenti hanno acquistato tre mesi di Gold un mese fa, riceveranno due mesi di Ultimate senza costi aggiuntivi.