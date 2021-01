Hitman 3 è finalmente uscito e il gioco d’azione stealth è partito alla grande. Lo sviluppatore IO Interactive ha annunciato che Hitman 3 è uscito fuori dal cancello, diventando rapidamente il “più grande lancio digitale” dell’intero franchise risalente a molti anni fa.

I numeri confortanti di Hitman 3

Finora IO non ha condiviso alcun numero di vendita specifico o altre metriche che parlano della storia di vendita di Hitman 3. Normalmente saremmo in grado di vedere quanti giocatori ha il gioco su Steam grazie alla pagina delle statistiche pubbliche della piattaforma, ma l’edizione per PC è esclusiva dell’Epic Games Store. Allo stesso modo, Microsoft e Sony non dispongono di dati sulle vendite pubbliche per i giochi per console digitali.

Hitman 3 ha intrapreso un percorso più unico per il rilascio rispetto ai giochi precedenti, poiché IO ​​ha pubblicato il gioco da solo. In precedenza, IO ha collaborato con Square Enix e Warner Bros. per pubblicare i giochi precedenti.

Hitman 3 conclude la trilogia di World of Assassination e, a tal fine, i giocatori possono importare le posizioni da Hitman 1 e 2 nel nuovo gioco. Ci sono stati alcuni problemi con questo, ma IO sta lavorando per migliorare la situazione .

Per quanto riguarda il prossimo progetto di IO, la società ha collaborato con MGM per produrre un nuovo videogioco di James Bond che racconta una storia originale nell’universo di 007.