Hitman 3: svelato un nuovo gameplay prima dell’uscita ufficiale

Hitman si prepara a chiudere il cerchio della trilogia di uno dei titoli più amati di sempre. Il 20 gennaio verrà rilasciato su tutte le piattaforme, anche se su PC Epic Games avrà un’esclusiva temporale rispetto alla concorrenza.

Ciò che fin da subito ha colpito i fan è stata senza dubbio l’alta qualità grafica di questo titolo, che ha ripreso le meccaniche del primo e del secondo capitolo, con una particolare attenzione all’azione stealth, per tuti gli amanti del genere. Questa volta ci sarà molta più libertà di azione e il giocatore potrà scegliere in quale modo approcciarsi ad una missione, oltre alla novità di poter importare in Hitman 3 tutte le mappe del primo e del secondo capitolo. Ma sono molte altre le novità di questo attesissimo titolo e grazie ad un nuovo video gameplay possiamo ammirarlo in tutta la sua grandezza.

Nuovo gameplay di 5 minuti

Il canale YouTube di GameInformer ha recentemente ha pubblicato un video che rivela un gameplay trailer con i primi 5 minuti di gioco. Troviamo l’agente 47 impegnato in una missione a Dubai, con l’obiettivo di riuscire ad infiltrarsi in uno sfavillante grattacielo della metropoli mediorientale. A primo impatto il terzo capitolo della saga rivela una certa familiarità con i capitoli precedenti, ma con una grafica ottimizzata e migliorata ai massimi livelli.

L’attesa durerà ancora poco per i fan di questo titolo, in particolare quelli su console, che non vedono l’ora di mettere alla prova i loro nuovi sistemi e acquisti, per provare una grafica nuova e rinnovata (con compatibilità anche con PSVR).

Fateci sapere cosa ne pensate e soprattutto se pensate di acquistarlo al Day One e continuate a seguirci per non perdervi le ultime novità in merito.