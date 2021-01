CoopVoce sfodera la ChiamaTutti TOP 30: solo 8,50 euro con tutto incluso

CoopVoce è stato più volte in grado di battere la concorrenza che comprende diversi gestori con più esperienza e più blasone. Bisogna anche ricordare che questo provider non gode di tutta la fiducia che contraddistingue realtà come Vodafone o TIM, ma al contempo sta riuscendo a portare via molti utenti alla concorrenza.

I primi anni non sono stati di certo semplice visto che gli utenti giudicavano scarne di contenuti le offerte di CoopVoce. Un cambio di strategia epocale è stato poi in grado di rimettere in gioco questo gestore, il quale ad oggi stenta a fermarsi. Ci sono infatti tante offerte che si sono avvicendate nel corso del tempo e mese dopo mese, con contenuti molto generosi e con prezzi estremamente interessanti.

CoopVoce svolta con la sua ChiamaTutti TOP 30, solo 8,50 euro al mese

CoopVoce ha scelto la nuova ChiamaTutti TOP 30 per convincere gli utenti a cambiare provider. Effettivamente la soluzione sembra molto invitante visti i contenuti ma anche il prezzo finale che dura per sempre. Minuti senza limiti, 1000 SMS e 30gb in 4G a 8,50 euro al mese.

Sul sito ufficiale si legge:

passare a CoopVoce non è mai stato così semplice: da oggi puoi ricevere a casa la tua nuova SIM CoopVoce con TOP 30. In promozione, se decidi di attivarla online, nessun costo di spedizione, nessun costo di attivazione e la convenienza di sempre! Tu scegli CoopVoce, noi ti recapitiamo la SIM, ovunque tu sia, comodamente nella tua buchetta della posta.

Se preferisci, invece, ritirare la SIM nella tua Coop di fiducia, da oggi puoi anche prenotarla online e ritirarla al punto vendita. In questo caso, la SIM costa 10€ con 5€ di traffico incluso.

QUESTA PROMOZIONE È ATTIVABILE ANCHE DAI GIÀ CLIENTI AL COSTO DI ATTIVAZIONE DI 9 EURO.