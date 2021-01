CoopVoce: con soli 8 euro ecco la TOP 30 con 30 giga e molto altro

Ogni mese viene il momento perfetto per decidere se cambiare il proprio gestore o meno. Chiaramente in Italia ci sono più possibilità di effettuare tali operazioni, visto che i provider disponibili sono davvero tantissimi. Tra questi a ritagliarsi uno spazio di favore c’è CoopVoce, provider che in poco tempo è riuscito ad accaparrarsi una grossa fetta del mercato. Il merito sta nel cambio di strategia che è stato in grado di migliorare le sorti di un’azienda che più che altro andavano risollevate al più presto.

In tanti infatti non volevano per nulla sottoscrivere promozioni di CoopVoce, visto che queste contenevano pochi contenuti seppur a prezzo vantaggioso. Ad oggi la situazione è molto diversa grazie all’esempio fornito dall’offerta ora disponibile sul sito ufficiale. Questa beneficia anche di un’ottima qualità di rete grazie ai cambi infrastrutturali compiuti dall’azienda.

CoopVoce: arriva la miglior promo del mese con soli 8,50 euro, ci sono 30 giga

CoopVoce ha scelto di dare continuità al suo momento d’oro che sta comportando una crescita esponenziale. Le offerte di questa realtà stanno interessando sempre più utenti, i quali non sono pi attirati dai soliti nomi.

Secondo quanto riportato infatti la nuova ChiamaTutti TOP 30 avrebbe attirato l’interesse di tantissimi nuovi clienti, i quali hanno voglia di risparmiare e di avere tanti contenuti a buon prezzo. La nuova promo è dunque ciò che serve per rispettare questi canoni. Al suo interno ci sono minuti senza limiti verso tutti con 1000 sms disponibili ogni mese. Ecco infine anche 30 giga in 4G e un prezzo di soli 8,50 euro al mese.