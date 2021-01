E’ prevista una pioggia di Giga internet per tutti gli abbonati di TIM. Anche la compagnia italiana, così come altri operatori sul territorio nazionale, ha deciso di offrire agli utenti più fedeli una serie di iniziative speciali per ampliare il proprio abbonamento e le proprie soglie di consumo.

Le migliori iniziative di TIM si concretizzano con il pacchetto di offerte xTe Giga illimitati. Prendendo come base il proprio piano di abbonamento, ogni cliente potrà sottoscrivere un’offerta extra per la dotazione di connessione di rete senza limiti di consumi.

TIM premia i clienti con Giga extra: queste le migliori tariffe

Una delle migliori offerte di TIM è la Giga illimitati Black. I clienti che avranno accesso a tale tariffa riceveranno soglie di consumo senza limiti per la navigazione in internet ad un prezzo di 9,99 euro per trenta giorni.

Una seconda tariffa per gli abbonati più fedeli è la Giga illimitati Green. Questa promozione è infatti ancora più vantaggiosa. Gli utenti che attivano tale offerta infatti riceveranno sempre soglie illimitate per la navigazione internet ad un prezzo però più basso. Il costo sarà di soli 1,99 euro per trenta giorni.

Da sottolineare però alcune importanti condizioni. Per ricevere i piani aggiuntivi per la navigazione internet sarà necessario avere già attivata una ricaricabile sul proprio profilo TIM. Il prezzo della tariffa aggiuntiva non andrà a sostituire quello della ricaricabile, ma dovrà essere integrato da quest’ultima.

Per attivare le offerta aggiuntive di TIM, gli abbonati possono attendere un SMS informativo del provider o verificare la disponibilità attraverso l’app ufficiale.