A Natale arriva un regalo univoco da parte di principali operatori della telefonia italiana: TIM, Vodafone e WindTre. Dopo le richieste avanzate già da tempo dal pubblico ed anche dalla politica, i marchi leader delle comunicazioni nel nostro paese, in vista dell’emergenza Covid, hanno deciso di garantire un bonus a tutti gli utenti, specialmente a quelli più giovani.

Da qui ai prossimi mesi, tutti i clienti di TIM, Vodafone e WindTre che dovranno affrontare attività di didattica a distanza avranno connessione illimitata per le principali piattaforme di genere.

TIM, Vodafone e WindTre: connessione no limits per le app di didattica

L’annuncio di questa grande novità è stato dato dagli uffici del Ministero dell’Istruzione nelle scorse settimane. Sia per gli studenti in ambiente scolastico, sia per gli studenti in ambito universitario la didattica a distanza non comporterà alcun genere di spesa.

Sulla base di questa decisione, i clienti di TIM, Vodafone, WindTre non spenderanno soglie di consumo internet per i seguenti programmi e per le seguenti app: Zoom, Microsoft Teams, Google Meet, Microsoft Office.

L’agevolazione si rivolge ovviamente in maniera prioritaria agli abbonati più giovani dei provider. L’iniziativa è ben accetta da tutto il pubblico, se si considera che ben il 25% degli studenti chiamato alla didattica a distanza non riesce a garantire una connessione internet stabile e duratura.

La decisione omogenea dei provider arriva dopo che alcuni brand si erano mossi già in maniera indipendente. TIM, ad esempio, con la sua offerta eLearning Card già proponeva nelle scorse settimane una simile soluzione.