GameStop ha annunciato che in queste ore arriveranno nuove scorte di PS5, Xbox Series X, Xbox Series S e Nintendo Switch. Quando, in particolare, questo nuovo stock sarà disponibile non è ancora noto: del resto, il rivenditore ha semplicemente riferito che quando sarà tutto pronto avviserà i clienti tramite un post sui social.

PS5: GameStop annuncia l’arrivo di nuove scorte, anche in Italia?

Non è neppure chiaro se il rifornimento riguarderà anche GameStop Italia. Al momento è stato confermato esclusivamente per GameStop USA.

Inoltre, sembra che lo stock sia limitato ai soli bundle. In altre parole, non dovrebbe essere possibile acquistare solo la console, quanto un intero bundle che prevede console e qualche altro prodotto hardware o software. Ciò potrebbe far lievitare ulteriormente il prezzo di vendita e potrebbe non essere alla portata di tutti.

Ciò che inoltre non viene divulgato è la quantità di scorte disponibili. Il rivenditore nota che ci sarà un “numero limitato” di ogni console, come ogni volta, ma non viene specificata la quantità effettiva di console disponibili.

❗Heads up❗– A limited number of PlayStation 5, Xbox Series X|S, AND Nintendo Switch console bundles will be available tomorrow on https://t.co/CYyCoH1dWE. We’ll let you know when they're live, but you might want to turn on post notifications so you don’t miss out! pic.twitter.com/tC3dUBDbKl — GameStop (@GameStop) January 20, 2021

Che ne siano cento o duemila, quasi sicuramente sarà tutto sold-out nel giro di pochi secondi: non solo la domanda per tutti questi prodotti è estremamente alta, in particolare per la PS5, ma gli scalper continuano ad utilizzare bot in grado di effettuare migliaia di ordini in pochi minuti.

Aggiudicarsi la propria console non dovrebbe essere un problema con Nintendo Switch, anche se la domanda continua ad essere alta anche per questa console, ma sicuramente per PlayStation 5 sarà molto complicato. Se GameStop Italia fornirà informazioni e aggiornamenti sulle scorte in Italia, vi terremo aggiornati.