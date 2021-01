Non è cambiato molto rispetto lo scorso anno: la PS5 continua ad essere introvabile e molti giocatori che non vedevano l’ora di mettere le mani sulla nuova console stanno ormai perdendo le speranze. Non solo i rifornimenti scarseggiano, ma quando vengono rilasciati nuovi stock, le scorte esauriscono molto, molto rapidamente.

Non importa se si tratti di Target, GameStop, Best Buy, Amazon, Walmart o qualsiasi altro importante rivenditore, l’intero processo è appesantito dai problemi delle piattaforme Web e afflitto dagli scalper che fanno uso di bot avanzati.

PS5, utente acquista 2.000 console lasciando gli altri con le mani vuote

Qualche ora fa, il rivenditore britannico GAME ha rilasciato nuove unità PS5 ma sono esaurite in una manciata di secondi. Su Twitter, un famigerato bagarini di nome Carnage ha rivelato – e si è vantato – di essere stato in grado di aggiudicarsi non uno, non 10, non 100, non 1.000, ma ben 2.000 PS5 questa mattina attraverso il rivenditore del Regno Unito. Come ci si aspetterebbe, questo audace vantarsi non è stato ben accolto dai fan PlayStation, che hanno rapidamente segnalato il tweet, spingendo Carnage a impostare il proprio account su privato.

Poco dopo, un portavoce di GAME ha commentato la situazione, osservando che tutti gli ordini sono soggetti a controllo e, in questo momento, tutti gli ordini effettuati questa mattina sono pre-ordini, il che significa che solo perché Carnage è stato in grado di pre-ordinare 2.000 console non significa che acquisterà e riceverà a casa 2.000 PS5.

“Al momento questi ordini sono ancora preordini e come tali, nessun pagamento è stato ancora prelevato dai clienti“, ha detto il portavoce parlando a GamingBible. “I pagamenti inizieranno una volta che i nostri controlli degli ordini saranno stati completati.”

Fortunatamente, sembra che questi ordini possano ancora essere annullati, il che significa che presto GAME potrebbe avere più scorte disponibili.