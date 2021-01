Il volantino Bennet attivato fino al 27 gennaio nasconde tantissime soluzioni relativamente economiche, con le quali gli utenti possono misurarsi, nell’ottica comunque di spendere sempre il meno possibile sull’acquisto di un nuovo smartphone o di un prodotto di tecnologia.

A differenza di quanto accade presso i più importanti rivenditori di elettronica, in questo caso l’accesso alla campagna non è possibile online, ma sarà strettamente necessario recarsi personalmente in negozio, sebbene comunque la suddetta sia stata attivata sull’intero territorio nazionale. Il risparmio passa anche per il Tasso Zero, la possibilità di affidarsi direttamente alla rateizzazione senza interessi, da richiedere con il superamento di una soglia di spesa e previa approvazione.

Bennet: questi sono gli sconti da cogliere al volo

Con Bennet non si scherza, sapendo che comunque è possibile accedere ad alcuni prodotti di qualità estremamente elevata, uno di questi è l’Apple iPhone 12 di ultima generazione, un dispositivo da pochissimo lanciato sul mercato nazionale, ed oggi finalmente acquistabile a meno di 1000 euro, sebbene il prezzo si fermi a 929 euro.

In aggiunta al suddetto, il consiglio è di puntare dritti verso le Apple AirPods, le piccole cuffiette true wireless in vendita a 119 euro, una cifra più che accettabile per un modello molto ben fatto.

Le sorprese e le offerte disponibili da Bennet non terminano qui, se volete approfondire la conoscenza della campagna promozionale potete comunque decidere di aprire le pagine che trovate nell’articolo, in tal modo sarete sicuri di vedere ogni singolo prezzo.