Il volantino OrangeBest di Expert prova ad avvicinare nuovamente gli utenti agli svariati punti vendita disponibili in Italia, partendo da un’ottima base di sconti fissi, ovvero riduzioni prestabilite e differenziate in relazione alla categoria di appartenenza.

La campagna promozionale discussa, non viene differenziata in relazione alla regione o al socio di appartenenza, ciò sta a significare che vi si potrà accedere ovunque in Italia, con possibilità di godere degli stessi sconti anche online sul sito ufficiale dell’azienda stessa. La spedizione, in questo caso, è da ritenersi a pagamento, indipendentemente dalla cifra spesa.

Expert: quali sono le migliori offerte di oggi

Alla base del volantino troviamo proprio gli sconti fissi, tutti gli utenti che vorranno acquistare elettrodomestici (grandi e piccoli) e casalinghi, potranno fruire di una riduzione prestabilita pari al 25% del prezzo originario di listino. In alternativa si potrà virare sul mondo dei televisori, con un risparmio del 20%, ma solo nel momento in cui si spenderanno più di 599 euro, per finire con il 10% riservato al mondo degli smartphone.

In questo caso, tuttavia, non troviamo tantissimi modelli in promozione, più che altro sono prodotti afferenti alla fascia bassa, come ad esempio Samsung Galaxy A31, Oppo Reno 4Z 5G, Xiaomi Mi 10T, Wiko View 4 Lite, Xiaomi Redmi 9C, Huawei P40 Lite, Motorola Moto E6 Play, LG K51s, Xiaomi Redmi Note 9 Pro, Wiko Y50, Xiaomi Redmi 9AT, Samsung Galaxy A21s o similari.

Per una visione dettagliata del volantino Expert, aprite subito le pagine sottostanti.