Vodafone: oltre i 70 giga per gli ex utenti che rientrano

In Italia attualmente sono tantissimi i gestori che si occupano di telefonia mobile, prediligendo il pubblico giovane e provando a prenderlo per la gola. Le offerte mobili ora come ora trattano infatti moltissimi contenuti per favorire la connessione al web, soprattutto con il nuovo 5G che è sempre più diffuso nel bel paese. Un grande lavoro è stato svolto proprio da Vodafone, azienda leader nel settore che da diversi anni sta provando a tenere a bada la concorrenza soprattutto di Iliad.

Questo provider ha portato via a Vodafone numerosi utenti, i quali ora potrebbero rientrare grazie ad un restyling delle offerte. Vodafone infatti ha lanciato tre nuove soluzioni dedicate agli ex utenti.

Vodafone: ecco le migliori offerte tornare alla carica per riportare a casa gli utenti

Vodafone Special Giga 70+30

Minuti senza limiti verso tutti i gestori mobili e fissi anche dall’estero;

100 Giga di traffico dati in rete 4G;

Costo della promo: 9,99 euro al mese;

Per chi passa a Vodafone da Iliad o MVNO a eccezione di Tiscali, Kena Mobile e Lyca.

Vodafone Special 50 Digital Edition

Minuti senza limiti verso tutti i gestori mobili e fissi anche dall’estero;

50 Giga di traffico dati in rete 4G;

Costo della promo: 7 euro al mese

Costo di attivazione: 0 euro, dedicata agli utenti di Operatori Virtuali, 12 euro per Kena e Iliad

Vodafone Special Minuti 50 Giga