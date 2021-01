Vodafone: nuove offerte per fine gennaio fino a 100 giga

Questa nuova settimana si apre con una dichiarazione di guerra aperta da parte di Vodafone a tutte le altre aziende che si occupano di telefonia mobile. Questo gestore vuole infatti recuperare parte dei suoi utenti scappati via, i quali hanno ceduto alle offerte di un provider in particolare. Chiaramente si tratta di Iliad, quel gestore che in molti denigrare uno all’arrivo ma che poi si sarebbe preso oltre 6 milioni di utenti in poco più di due anni.

Per portare di nuovo indietro i suoi ex utenti, Vodafone ha scelto di lanciare sul mercato tre offerte dedicate solo a loro. Questi arrivano fino a 100 giga e con una qualità che solo il gestore anglosassone può possedere.

Vodafone: ecco le tre offerte che potrebbero far tornare sui propri passi molti utenti

Vodafone Special Giga 70+30

Minuti senza limiti verso tutti i gestori mobili e fissi anche dall’estero;

100 Giga di traffico dati in rete 4G;

Costo della promo: 9,99 euro al mese;

Per chi passa a Vodafone da Iliad o MVNO a eccezione di Tiscali, Kena Mobile e Lyca.

Vodafone Special 50 Digital Edition

Minuti senza limiti verso tutti i gestori mobili e fissi anche dall’estero;

50 Giga di traffico dati in rete 4G;

Costo della promo: 7 euro al mese

Costo di attivazione: 0 euro, dedicata agli utenti di Operatori Virtuali, 12 euro per Kena e Iliad

Vodafone Special Minuti 50 Giga