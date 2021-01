Vodafone si conferma al centro della scena anche nel settore della telefonia fissa. Il provider inglese continua ad offrire al suo pubblico iniziative molto vantaggiose per la connessione internet con la tecnologia della Fibra Ottica. Gli abbonati che scelgono le tariffe di Vodafone per la telefonia fissa avranno la possibilità di aggiungere al loro piano contenuti per la tv streaming, tra Sky ed Amazon.

Vodafone, l’offerta per unire i servizi Amazon ai canali Sky

La migliore tariffa di Vodafone per la telefonia domestica resta la Unlimited Plus. Tutti gli abbonati che attivano questa promozione attraverso le pagine ufficiali del sito internet potranno ricevere sei mesi a costo zero per il pacchetto Cinema di NOW TV. Attraverso il servizio streaming di casa Sky quindi gli utenti di Vodafone potranno accedere ad una ricca selezioni di film, sia italiani che internazionali.

Oltre a Sky ed al suo servizio streaming NOW TV, Vodafone assicura ai clienti anche la possibilità di attivare un account Amazon Prime Video sempre a costo zero. In questa circostanza, per ricevere l’omaggio – che avrà durata annuale – basterà acquistare un ticket per la Vodafone TV.

Sia l’una che l’altra proposta del gestore inglese è legata alla tariffa Unlimited Plus. Il bundle di questa promozione è pressoché identico a quello del recente passato. Gli abbonati avranno a loro disposizione connessione senza limiti grazie alla tecnologia della Fibra ottica. Le telefonate saranno incluse nel prezzo e senza scatto alla risposta. Anche il prezzo di Vodafone Unlimted Plus resta lo stesso: 29,90 euro al mese.