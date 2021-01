Il mercato automobilistico sta spingendo sempre più verso l’elettrico. Per questo motivo, molte aziende hanno intenzione di presentare ancor di più veicoli elettrici. La famosa casa automobilistica francese Peugeot, ad esempio, ha da poco confermato che la prossima generazione di Peugeot 208 sarà solo elettrica.

Peugeot punta sull’elettrico: la prossima generazione di Peugeot 208 sarà solo elettrica

In questi ultimi anni abbiamo assistito ad una forte crescita riguardante il settore automobilistico elettrico e questo ha spinto ancor di più le aziende ad investire. Come già accennato, la casa automobilistica francese Peugeot ha deciso di puntare tutto sull’elettrico per il futuro. Il CEO Jean-Philippe Imparato ha infatti da poco comunicato che la prossima generazione della Peugeot 208 sarà distribuita solamente in versione totalmente elettrica.

Niente più motori a benzina, a diesel o auto ibride. Per il famoso marchio francese, le auto elettriche rappresenteranno il futuro. Si tratta di una scelta sicuramente dettata dagli ottimi risultati ottenuti con le vendite delle varianti elettriche delle sue precedenti vetture, come ad esempio la Peugeot 2008. Secondo quanto dichiarato ufficialmente dal CEO del marchio francese, la nuova generazione della Peugeot 208 sarà distribuita ufficialmente sul mercato automobilistico attorno all’anno 2025.

Fino ad allora, quindi, vedremo sicuramente tante altre novità riguardo a questa vettura. Per il momento, quel che è certo è che la casa automobilistica ha intenzione di puntare tutto sull’elettrico, dato che è stato confermato che non saranno distribuite altre varianti dell’auto (né ibride, né con motore a benzina o a diesel). Sarà interessante osservare cosa decideranno di fare le altre aziende del settore.