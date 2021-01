La nota casa automobilistica francese Citroen ha da poco presentato in veste ufficiale la versione elettrica di uno dei suoi veicoli commerciali leggeri, ovvero il nuovo Citroen e-Berlingo Van. Quest’ultimo è dotato di un motore elettrico da 136 CV e, a detta dell’azienda, dovrebbe garantire una autonomia pari a 275 km.

Ufficiale Citroen e-Berlingo Van, il nuovo veicolo commerciale elettrico

Il nuovo veicolo commerciale targato Citroen è dotato di un motore elettrico da 136 CV e, come le altre vetture della casa automobilistica francese, si poggia sulla nuova piattaforma E-CMP. Per strada, si potranno scegliere diverse modalità di guida: ci sono infatti e modalità di guida Eco (limita le prestazioni per ridurre il consumo di energia), Normal (che garantisce un buon compromesso fra autonomia e prestazioni dinamiche) e Power (modalità che garantisce le migliori prestazioni), in base alle caratteristiche a cui si vuole dare maggiore priorità.

Oltre a questo, il motore elettrico da 100 km è abbinato ad una batteria da 50 km e garantiscono una velocità massima di 130 km/h e insieme dovrebbero garantire una autonomia su strada pari a 275 km. La vettura dispone poi di tre tipologie di ricarica. Abbiamo la ricarica domestica (è possibile effettuarla a casa o in un parcheggio o sul posto di lavoro), la ricarica rapida privata o pubblica (è necessaria l’installazione di una Wallbox a ricarica rapida) e la ricarica super rapida (è possibile effettuarla da una stazione di ricarica pubblica fino a 100 kW).

Per il momento, la casa automobilistica francese ha dichiarato che il nuovo Citroen e-Berlingo Van sarà distribuito sul mercato nel secondo semestre del 2021, ma per il momento non ha rivelato i prezzi.