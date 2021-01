Le sorprese di Iliad per questa prima parte dell’anno non sono mancate. Tanti utenti, ad esempio, proprio nelle ultime settimane hanno scoperto i vantaggi della tariffa Giga 70. La ricaricabile sarà disponibile sino al prossimo 21 Gennaio. Nonostante l’occasione di tale promo con 70 Giga, i clienti di Iliad però dovranno fare a meno anche nel nuovo anno di un servizio strategico.

Iliad, per Android ancora non è prevista l’applicazione ufficiale

Uno degli obiettivi di Iliad per il 2021 è quello di garantire servizi sempre più efficienti per il pubblico. Il lancio del 5G deve essere iscritto proprio in questo discorso, anche per colmare il distacco dagli altri operatori. C’è però un servizio che il provider francese non sembra intenzionato a garantire al pubblico: l’app ufficiale.

Anche nel nuovo anno, infatti, l’app ufficiale sarà la grande assente sugli smartphone Android e sugli iPhone. I clienti che scelgono il provider transalpino, per la gestione del loro profilo personale, dovranno ancora una volta affidarsi all’area personale del sito web.

Alcune indiscrezioni e rumors volevano proprio nel 2021 una data buona per il rilascio dell’applicazione ufficiale. Tuttavia, dai quartieri generali di Iliad non giungono voci a sostegno di questa tesi. Per il futuro, quindi, la situazione resterà praticamente immutata.

E’ bene sottolineare che nel 2021 i possessori di uno smartphone Android non potranno nemmeno usufruire delle cosiddette app parallele disponibili su Google Play Store. Servizi per la gestione del profilo Iliad, tra cui anche la famosa app Area Personale, non sono più disponibili al download sul negozio virtuale degli smartphone Android.