Come vi abbiamo anticipato anche qualche settimana fa, i programmi del colosso Nokia per il 2021 prevedono la commercializzazione di diversi dispositivi per tutte le fasce di mercato.

Tra questi non poteva mancare il modello 1.4, che rappresenterà il modello entry-level dell’azienda finlandese e andrà a sostituire il suo predecessore, ovvero Nokia 1.3. Scopriamo insieme tutti i dettagli sul nuovo device.

Nokia: con il modello 1.4 gli entry level fanno un passo in avanti

Proprio in questi ultimi giorni si sono aggiunte interessanti informazioni riguardo a questo nuovo smartphone che dovrebbe migliorare notevolmente il precedente modello. Fotocamera, batteria, display, RAM e memoria saranno aggiornati e verrà anche aggiunto anche un sensore di impronte digitali. È inoltre trapelata una foto che mostra in anteprima il fronte del dispositivo, nel quale la fotocamera frontale è contenuta in un design a goccia squadrata.

Nokia 1.4 dispone di un display da 6.5 pollici in risoluzione HD+ con rapporto 20:9. Monta un processore Qualcomm QM215 o superiore della stessa famiglia con 1/2/3 GB di memoria RAM e 16/32/64 GB di memoria interna espandibili con MicroSD (fino a 512 GB). Il comparto fotografico posteriore è composto da due fotocamere rispettivamente da 13 + 2 megapixel con AI a bassa luminosità, mentre la fotocamera frontale da 5 megapixel.

Per quanto riguarda la connettività, dispone di LTE, WiFi 802.11 b/g/n, Bluetooth 4.2, GPS/AGPS+GLONASS+Beidou, possiede una batteria da 4.000 mAh removibile con ricarica a 5W. Il Nokia 1.4 sarà lanciato probabilmente tra la fine di questo mese e l’inizio del prossimo in varie colorazioni, al prezzo indicativo di 100 euro per la variante base. Non ci resta che attendere maggiori dettagli.