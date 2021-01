Nokia, il famosissimo produttore di cellulari caduto in rovina a causa dell’avvento di Android e iOS, sta lentamente cercando di recuperare il terreno perduto.

Il 2021 sarà un anno fondamentale per questo processo, tanto che la casa finlandese ha in programma il lancio di numerosi smartphone. Solo nel primo semestre di quest’anno saranno 5 i dispositivi in rampa di lancio. Scopriamo insieme maggiori dettagli.

Nokia ha pronta una carrellata di smartphone per questo 2021

Partiamo subito con il Nokia 7.3 5G, di cui vi avevamo già parlato in questo articolo e che potrebbe anche prendere il nome di Nokia 7.4 5G, è sicuramente il più atteso di tutti. Potrebbe essere lanciato sul mercato tra gennaio e febbraio 2021. Passiamo a Nokia 6.3, smartphone di fascia media che non avrà la connettività alla rete 5G. Probabilmente sarà animato da un processore Snapdragon 675 o da uno di fascia simile, e dovrebbe essere il più economico tra i dispositivi Nokia a montare fotocamere con ottiche Zeiss e PureDisplay. Il lancio è previsto per la prima metà del 2021 e alcune voci suggeriscono che potrebbe prendere il nome di Nokia 6.4.

Terzo smartphone il Nokia 3.5 che sarà il successore del Nokia 3.4, che vedrà dei miglioramenti per quanto riguarda processore e fotocamera. Potrebbe essere lanciato verso maggio/giugno 2021. Penultimo è il Nokia 2.5 che è l’unico tra questi smartphone che rischia di veder slittare il suo arrivo alla fine del 2021. Anche per questo, come per il passaggio da 3.4 a 3.5, i principali miglioramenti riguarderanno processore e fotocamera.

Arriviamo all’ultimo, il Nokia 1.4, che pensavamo corrispondesse al dispositivo che ha recentemente superato la certificazione FCC come TA-1322, potrebbe essere lanciato già ad inizio 2021. Le caratteristiche principali dovrebbero essere un modulo circolare a doppia fotocamera e una batteria dalla capacità di 4000 mAh.