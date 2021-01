Expert propone tantissimi smartphone a prezzi sempre più bassi del normale, segnale che è facilmente raggiungibile l’acquisto di ottimi dispositivi di tecnologia mobile, senza spendere cifre particolarmente elevate o impegnative. Il risparmio, tuttavia, passa solamente per il sito ufficiale, nell’attesa di conoscere la nuova campagna promozionale attiva in negozio.

Gli acquisti, come ormai avrete capito, possono essere completati solo ed esclusivamente dal divano di casa, di base la spedizione presso il domicilio è da ritenersi completamente a pagamento, con una cifra da aggiungere a quanto effettivamente mostrato a schermo. Nell’eventualità in cui si fosse interessati alla rateizzazione, segnaliamo comunque la presenza del Tasso Zero, ovvero il finanziamento senza interessi con versamento delle rate direttamente dal conto corrente bancario.

Expert: quali sono gli smartphone da acquistare

Gli smartphone in promozione da Expert sono davvero tantissimi, tra i migliori non può mancare il signore della fascia media, lo Xiaomi Mi 10T Lite 5G, in vendita a 299 euro nella versione con 128GB di memoria integrata, passando anche per Galaxy A51 a 379 euro, Galaxy S20 FE proposto a 669 euro, Galaxy S10 Lite a 469 euro, Galaxy A20e a 139 euro, Apple iPhone 11 a 719 euro, Apple iPhone SE 2020 a 549 euro, Vodafone P30 Lite (brand Vodafone) a 369 euro, per passare poi su un ottimo LG Velvet da 499 euro.

Questo è solamente un piccolo estratto di ciò che effettivamente vi aspetta sul sito ufficiale di Expert, tutti gli sconti li trovate direttamente a questo link.