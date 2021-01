Euronics non si ferma più, anche a Gennaio l’azienda restituisce alla popolazione italiana una campagna promozionale di assoluto rispetto, con prezzi sempre più bassi ed una fortissima riduzione dei listini originari, sebbene nel contempo apponga importanti limitazioni.

L’accesso al volantino, denominato Tech It Easy, risulta essere possibile solamente nei punti vendita in Italia, ciò sta a significare che gli utenti non potranno affidarsi al sito ufficiale per i propri acquisti. In aggiunta, a differenza di quanto si potrebbe effettivamente pensare, le scorte non rappresentano un problema, non sono limitate e sarà possibile recarsi anche l’ultimo giorno di validità in negozio per effettuare l’acquisto.

Offerte da non perdere e codici sconto gratis disponibili su Amazon, ecco tutti i migliori prezzi del momento sul nostro canale Telegram.

Euronics: quali sono i migliori prezzi

I migliori prezzi effettivamente disponibili da Euronics passano per i prodotti Apple, tutti i nuovi modelli lanciati nel 2020 sono scontati e presentano riduzioni notevoli rispetto ai listini. In particolar modo sono da segnalare i vari iPhone 12, in vendita a 939 euro, passando anche per la versione più costosa, come iPhone 12 Pro Max, disponibile ufficialmente a 1289 euro con il più piccolo taglio di memoria.

Se invece si volesse acquistare uno smartphone Android, allora si potrebbe scegliere tra Xiaomi Redmi Note 9 Pro, Xiaomi Mi 10T Lite, LG K42, LG K22, Oppo A15, Vivo Y11S o tantissimi altri modelli, con prezzi che non andranno oltre i 400 euro.

Un insieme di ottimi sconti attivato in ogni punto vendita, da cogliere assolutamente al volo, se volete approfondire la conoscenza del volantino Euronics, potete comunque decidere di aprire le pagine che abbiamo elencato nell’articolo.