Il team di sviluppo dei nuovi device targati ASUS deve aver pensato che squadra che vince non si cambia. Ecco quindi che dai tempi di ROG Phone II, passando per ROG Phone 3, la batteria dei device è sempre stata da 6000mAh.

Secondo le nuove indiscrezioni, non c’è da sorprendersi se anche ROG Phone 4 avrà una batteria da 6000mAh. La scelta di ASUS è fortemente legata alle caratteristiche del device. Infatti la famiglia ROG è da sempre caratterizzata da una forte vocazione da gaming.

Si sa che per poter sfruttare appieno l’hardware di uno smartphone da gaming è necessaria una batteria altrettanto potente, ma ASUS va ben oltre lo standard. Infatti, di solito i produttori utilizzano come limite massimo 5000mAh.

ROG Phone 4 sarà il nuovo smartphone da gaming di ASUS

Il nuovo ROG Phone 4 non solo avrà 6000mAh ma potrà contare anche su un sistema di ricarica rapida avanzato. Il produttore infatti supporterà la tecnologia a 60W o a 65W per la ricarica con il cavo. Questa scelta permetterà di ricarica la batteria dual-cell in maniera molto più rapida rispetto al precedente modello.

La sfida per il dominio del settore degli smartphone da gaming è molto serrata. Infatti i rivali non staranno a guardare. Sia Black Shark 4 che Red Magic 6, introdurranno tante novità per quanto riguarda la batteria.

Entrambi i device passeranno ad una tecnologia di ricarica rapida a 120W nettamente più veloce rispetto a quella a 60W. Tuttavia, i rivali di ROG Phone 4 avranno una batteria decisamente più piccola. Si parla di una capacità che si aggira sui 4500mAh che quindi garantirà una autonomia minore rispetto ai 6000mAH dello smartphone ASUS.

Al momento non è stata ufficializzata la data di lancio del device. Possiamo aspettarci che ASUS ROG Phone 4 potrebbe arrivare già questo trimestre. Lo smartphone da gaming sarà caratterizzato da un display AMOLED con refresh rate a 144Hz e dal SoC Snapdragon 888. Il sistema operativo sarà basato su Android 11.