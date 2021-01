Android propone gratis sul suo Play Store 8 app a pagamento solo oggi

Ogni qualvolta in cui si tira all’interno del discorso il mondo Android, non si può fare altro che riconoscersi tantissimi meriti. Il celebre robottino verde è diventato ormai un colosso imbattibile, il quale fa dei numeri la sua principale difesa da qualche anno a questa parte.

Nel mondo sono talmente tanti gli utenti che possiedono un dispositivo mobile con a bordo la piattaforma di Google che risulta difficile tenerne il conto. Si parla di oltre 2 miliardi di persone, la maggior parte delle quali risultano soddisfatte dalle prestazioni offerte. Inoltre c’è una motivazione principale che spinge spesso le persone a protendere per Android: si tratta della versatilità. Questo aspetto, nonché qualità principale del robottino verde, permette a tutti di poter personalizzare il proprio smartphone senza mai stancarsi di esso. Il merito è certamente anche della presenza del Play Store, spazio ormai conosciuto da tutti che offre l’opportunità di scaricare o acquistare titoli di diverso genere. Durante gli ultimi giorni proprio all’interno del noto market androidiano sono spuntati fuori tanti titoli a pagamento gratis.

Android: solo per oggi gli utenti possono scaricare gratis diversi titoli a pagamento

All’interno del Play Store di Android è possibile ottenere solo per qualche giorno dei titoli che mai prima d’ora erano stati gratuiti. In basso trovate la lista al completo con i relativi link diretti per effettuare il download in sicurezza.