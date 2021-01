Android: solo oggi sul Play Store 6 app a pagamento gratis per tutti

La versatilità che consente Android a fare sconosciuto a tutte le altre piattaforme. Stiamo parlando dunque di sistemi operativi fissi e mobili, anche se il robottino verde si occupa precisamente della seconda fattispecie.

Tutti ormai sono a conoscenza della grandezza della piattaforma mobile di Google che è diventata infatti la più utilizzata in assoluto. Anche tenendo conto dei sistemi operativi fissi, Android risulta comunque la piattaforma più usata visti i suoi 2 miliardi di utenti. Anche Windows e Microsoft sono state superate inevitabilmente, soprattutto dopo il declino di alcune realtà di contorno come Windows Phone e Linux. Attualmente tutti coloro che vogliono personalizzare il proprio smartphone vedono in Android il sistema operativo perfetto. Anche per questo infatti in molti ricadono su smartphone che siano implementati da Google, azienda che si basa sul Play Store, vera e propria punta di diamante. Le ultime settimane inoltre sono state portatrici di grandi sconti, con numerosi titoli a pagamento offerti gratis.

Android, solo per oggi gli utenti possono scaricare gratis alcuni titoli

Come accade ogni giorno, anche oggi abbiamo riportato una lista con i migliori titoli a pagamento offerti gratis per gli utenti Android su Play Store. I link diretti che trovate qui in basso sono disponibili ma solo per poco tempo, pertanto vi consigliamo di procedere subito con il download ufficiale.