Tanti, forse troppi, utenti sono portati ad abbandonare WhatsApp per un assurdo motivo emerso nel corso delle ormai passate festività natalizie del 2020. Il nuovo anno non è partito al meglio per gli utenti che popolano la piattaforma tramite le versioni per device Android ed iOS. Ecco cosa sta succedendo da qualche giorno in casa Facebook.

WhatsApp: ira degli utenti che scelgono l’alternativa all’app

Abbiamo visto come Telegram si trovi una spanna avanti al rivale in quanto ad usabilità e comodità. Nonostante l’annuncio di una versione a pagamento continua ad emergere nei confronti del rivale WhatsApp che inizia a perdere colpi dopo le ultime truffe via chat giunte all’attenzione di tante persone.

Tra i miliardi di utenti, infatti, c’è chi è stato funestato dalle classiche Catene di Sant’Antonio che hanno snervato tutti portando tanti a decidere per un drastico cambio di rotta. Il fenomeno delle fake news, infatti, tormenta milioni di italiani. Una vera e propria piaga cui Facebook ha tentato di porre rimedio limitando il numero di messaggi ed intensificando i controlli. Eppure continuano ad esistere assestandosi nel contesto delle bufale che generano stupore e paura.

Negli ultimi giorni tantissimi utilizzatori si lamentano per la continua diffusione di notizie false. In tanti si spingono quindi su alternative migliori come Telegram o come Signal, da molti considerato come una vera e propria cassaforte contro disinformazione ed esproprio dei dati personali dalle chat.

Gli utenti chiedono maggiore privacy con WhatsApp ed un sistema che punti a disincentivare la proliferazione di notizie bufala. Il calo di utenza, in caso contrario, è inevitabile.