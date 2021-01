Telegram: il trucco pazzesco per usare l’app senza numero di telefono

Una delle app migliori per mantenere l'anonimato online è sicuramente Telegram. Oggi scopriamo come creare un account senza numero di telefono.

Una delle app migliori per mantenere l’anonimato online è sicuramente Telegram. In questa sede non si dispenseranno consigli su come aggirare i limiti della legalità riservandosi il solo diritto di creare un account senza numero da utilizzare per ridefinire la propria cerchia di amici e contatti. In questo caso, infatti, non saremo rintracciabili da chi possiede il nostro numero di telefono. Senza acquistare una nuova SIM e con pochi semplici tap saremo in grado di costruire il nostro profilo anonimo. Scopriamo subito come fare.

Come creare un account Telegram anonimo senza numero

Rispetto a WhatsApp la nota applicazione Telegram concede la possibilità di attuare una conversazione semplicemente tramite la ricerca del nickname. Serve sempre un numero di telefono ma non è detto che debba essere un nostro numero. Infatti è possibile ricevere il codice segreto necessario per attivare il proprio profilo usando un escamotage ben noto al pubblico.

Diversi servizi online gratuiti offrono la possibilità di attivare il proprio account Telegram in pochi semplici passi alla sola ricezione di un SMS. Piattaforme come Free Online Phone consentono di utilizzare una sorta di numeri centralino attraverso cui ricevere il fatidico codice via SMS. Non serve altro.

Una volta inserito il numero nell’apposito campo di registrazione in app è possibile cliccare sul tasto Read SMS dal browser per ricevere il codice da inserire nell’applicazione per smartphone. A questo punto attendiamo la conferma per la creazione dell’account ed abbiamo concluso in pochi e semplici passi.

La procedura consente di rendersi perfettamente anonimi ma non deve essere mai utilizzata a scopi fraudolenti o per divulgare materiale protetto da copyright o che violi la Legge. Ottimo, invece, per circoscrivere le proprie conoscenze senza incorrere in un’invasione di richieste da parte di chi possiede il nostro recapito telefonico reale.