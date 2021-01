Pokemon Go punta i riflettori su un’altra regione del mondo dei Pokemon la prossima settimana. L’evento Celebrazione di Sinnoh del gioco inizierà alle 10:00 ora locale del 12 gennaio e includerà molti Pokemon Gen 4 da catturare, sfide da completare e altro ancora.

Ecco chi troverete durante l’evento

Durante la celebrazione di Sinnoh, i seguenti Pokemon appariranno in natura più frequentemente del solito:

Turtwig

Chimchar

Piplup

Bidoof

Cranidos

Buizel

Drifloon

Glameow

Purugly

Hippopotas

Skorupi

Snover

Durante l’evento apparirà anche Shiny Buizel, mentre i seguenti Pokemon si schiuderanno da uova di 5 km:

Kricketot

Budew

Cranidos

Shieldon

Bronzor

Bonsly

Hippopotas

Croagunk

Inoltre, vari Pokemon di quarta generazione saranno presenti come boss dei raid, incluso il leggendario Heatran. Ci sarà anche una sfida raccolta a tema Sinnoh da completare, così come attività di ricerca sul campo esclusive dell’evento che ti ricompenseranno con incontri con Pokemon Stardust e Gen 4.

La celebrazione di Sinnoh durerà fino alle 20:00 ora locale del 17 gennaio. Puoi leggere di più sull’evento sul sito web di Pokemon Go. Niantic continuerà a celebrare diverse regioni Pokemon in vista del grande evento del Kanto Tour del mese prossimo. A partire dal 19 gennaio è prevista una celebrazione di Hoenn, ma non sono stati ancora condivisi ulteriori dettagli.

Nel frattempo, la celebrazione di Unova di Pokemon Go è in corso fino al 10 gennaio, mentre il Community Day di gennaio è previsto per il 16 gennaio. Il Pokemon in primo piano questa volta è Machop, e se sei in grado di evolverlo fino a Machamp durante l’evento, imparerà l’attacco di tipo dark, Payback.