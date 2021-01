Il 2021 potrebbe essere appena iniziato, ma Pokemon Go sta già organizzando il suo secondo evento del nuovo anno questa settimana. La celebrazione di Unima del gioco è iniziata il 5 gennaio alle 10:00 ora locale e presenta un sacco di Pokemon Gen 5 da catturare e nuove sfide da completare.

Ecco quali sono i Pokemon che incontrerete

Durante l’evento Celebration di Unima, i seguenti Pokemon Gen 5 appariranno più frequentemente in natura:

Snivy

Tepig

Oshawott

Lillipup

Herdier

Blitzle

Roggenrola

Drilbur

Scraggy

Tympole

Venipede

Trubbish

Gothita

Solosis

Ferroseed

Inoltre, sarà disponibile anche Shiny Snivy, mentre i seguenti mostri si schiuderanno da uova di 5 km durante l’evento:

Roggenrola

Sewaddle

Petilil

Emolga

Karrablast

Joltik

Elgyem

Shelmet

Vari Pokemon Gen 5 appariranno anche nei Raid durante la Celebrazione di Unima, incluso Genesect. Il Pokemon mitico tornerà come Raid Boss a cinque stelle fino al 12 gennaio, e questa volta sarà equipaggiato con Burn Drive, rendendo questa la tua prima opportunità per catturare questa forma Genesect in Pokemon Go.

Infine, Niantic offrirà una serie di attività diverse da completare durante l’evento, comprese attività esclusive di ricerca sul campo che ti ricompenseranno con incontri con Stardust e Gen 5 Pokemon. Lo sviluppatore sta anche introducendo un nuovo tipo di attività chiamata Collection Challenges. Questi verranno visualizzati nel menu Visualizzazione odierna e ti chiederanno di catturare Pokemon specifici.

I festeggiamenti di Unima dureranno fino alle 20:00 ora locale del 10 gennaio. Puoi leggere di più sull’evento sul blog ufficiale di Pokemon Go. Niantic terrà altre celebrazioni specifiche per regione in vista del grande evento del Kanto Tour del prossimo mese. Una celebrazione di Sinnoh è prevista per seguire dal 12 al 17 gennaio, anche se non sono stati ancora annunciati ulteriori dettagli.

Ci sono molti altri eventi che accadono questo mese in Pokemon Go. Il primo Community Day del gioco del 2021 si terrà sabato 16 gennaio. Il Pokemon in primo piano di questo mese è Machop, e sarà in grado di apprendere l’attacco di tipo Dark Payback se riuscirai a farlo evolvere fino a Machamp fino a due ore dopo la fine del Community Day.