Esselunga shock in un volantino che prova in tutti i modi a convincere gli utenti a recarsi in negozio per completare gli acquisti, proponendo in cambio prezzi molto più bassi del normale, anche su dispositivi molto economici, come la Xiaomi Mi Band 5.

La soluzione che andremo a raccontarvi, lo ricordiamo, non risulta essere fruibile online sul sito ufficiale, ma è attiva esclusivamente presso i negozi del brand sul territorio nazionale. Le scorte sono limitate, per questo dovrete affrettare la scelta e la decisione, non andando oltre il 13 gennaio 2021, anche se le disponibilità potrebbero già essere terminate.

Esselunga: queste sono le nuove offerte

Alla base dell’offerta di Esselunga troviamo, come già anticipato, la Xiaomi Mi Band 5, una smartband estremamente economica, ma condita con ottime caratteristiche tecniche complessive. In particolare parliamo di un display AMOLED da solo 1,1 pollici, una batteria che promette una durata complessiva anche di 14 giorni senza ricorrere ad una presa a muro, nonché le solite e classiche misurazioni, quali sono battito cardiaco, calorie bruciate, distanza percorsa, sonno e passi.

Il prezzo è il vero plus del prodotto, poiché da Esselunga sarà possibile acquistarlo con un esborso finale di soli 29,90 euro, una cifra ridottissima per un prodotto di qualità, ed il quale viene proposto con annessa garanzia legale della durata di 24 mesi, da esercitare sempre e soltanto nel negozio in cui è stato effettivamente completato l’acquisto.

I dettagli della campagna promozionale sono disponibili sul sito ufficiale.