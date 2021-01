Le promozioni di Sky in questi primi giorni del 2021 sono più ricche e complete che mai. Dopo avervi mostrato nei giorni scorsi le migliori iniziative legate alla piattaforma digitale terrestre, vi mostriamo le occasioni per chi desidera guardare la pay tv in streaming via NOW TV. Con lo streaming sarà possibile accedere a tutte le migliori esclusive di Sky tra cui la Serie A, la Champions League ed anche il prossimo campionato europeo di calcio.

Sky e lo streaming: tutti i vantaggi per la scelta di NOW TV

I vantaggi a favore di NOW TV sono molteplici. Nel corso di questi ultimi anni, il servizio si presenta al pubblico come una vera e propria piattaforma in alternativa allo streaming IPTV. Tra i fattori della popolarità di NOW TV vi è l’accessibilità. L’applicazione è infatti disponibile su quasi tutti i dispositivi mobili, tra smartphone, tablet, pc, console per videogiochi ed anche tv di ultima generazione.

A queste importanti ragioni, la scelta dello streaming di Sky via NOW TV è giustificato poi dai costi. Gli appassionati di Sport e Calcio per avere accesso completo e diretto a tutte le esclusive di Sky dovranno pagare un costo di abbonamento di soli 29,99 euro ogni trenta giorni.

Le occasioni speciali però ci sono anche per chi è amante di Cinema, Serie tv ed Intrattenimento. Ognuno di questi pacchetti con NOW TV avrà un costo fisso di 9,99 euro. Possibile anche la visione congiunta di questi tre ticket dedicati ai contenuti non sporitivi: in questo caso il prezzo è di soli 19,99 euro.