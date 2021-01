Con un patrimonio di centottant’otto miliardi di dollari e mezzo, Elon Musk ha superato Bill Gates e Jeff Bezos, diventando l’uomo più ricco del mondo. Cosa se ne farà uno degli uomini più geniali dell’ultimo secolo di tutti quei soldi? Metà del suo patrimonio, “servirà a risolvere i problemi del nostro pianeta mentre l’altra metà servirà a costruire una città auto-sufficiente su Marte per assicurare la continuità della vita, di tutte le specie, nel caso in cui la Terra venga colpita da una meteorite“.

Che sia questa o meno la volontà di Elon Musk, abbiamo raccolto un po’ di notizie e fatti interessanti sull’attuale uomo più ricco al mondo. Siete pronti?

Elon Musk, dieci interessanti curiosità sull’uomo più ricco del mondo

1. Musk è nato in Sud Africa e si è trasferito in Canada all’età di 17 anni

Musk è nato a Pretoria, in Sud Africa, figlio di Errol e Maye Musk, dove ha vissuto fino a quando si è trasferito in Canada all’età di 17 anni. Ha la cittadinanza sudafricana, canadese e statunitense.

2. Musk ha definito suo padre Errol come un “malvagio”.

Una volta Errol Musk è stato processato e assolto per omicidio colposo. Errol ha sparato e ucciso tre uomini che hanno tentato di infiltrarsi nella sua casa di Johannesburg. Qualche anno fa, Errol ha avuto un figlio con la figliastra Jana Bezuidenhout, che ha 40 anni meno di lui. Esatto, figliastra. Errol si è riunito con Jana dopo aver divorziato dalla madre Heidi.

4. Era così silenzioso da bambino che i suoi genitori pensavano che fosse sordo.

Musk lesse l’intera Encyclopedia Britannica all’età di nove anni ed ha imparato da solo a scrivere codice per computer all’età di 12 anni. A quella stessa età, Elon Musk creò un videogioco chiamato Blastar, che ha poi venduto per $ 500 alla rivista PC e Office Technology.

5. Musk è stato vittima di bullismo da bambino.

Musk era il più piccolo della sua classe, ed era spesso vittima di bullismo. Finì in ospedale dopo che un gruppo di ragazzi lo spinse giù per le scale ed ha riferito di essere stato “quasi picchiato a morte” in un’occasione. Di conseguenza, ha imparato il karate, il judo e il wrestling all’età di 15 anni.

6. Musk è il “Tony Stark della vita reale”.

Mentre Stan Lee ha basato il personaggio di Tony Stark su Howard Hughes, Robert Downey Jr, l’attore che ha interpretato Tony Stark nei film Marvel, ha notoriamente basato la sua interpretazione di Iron Man su Elon Musk. Ha anche fatto una comparsa cameo in Iron Man 2! Chi se lo ricorda?

In honor of this weekend's @SpaceX and @NASA launch, we're throwing it back! Remember when @elonmusk made a cameo in Iron Man 2?? pic.twitter.com/0YqkO1Vr5V — Looper (@looper) May 31, 2020

7. Musk ha fondato otto società fino ad oggi.

Musk ha fondato Zip2, PayPal, SpaceX, Tesla, Hyperloop, OpenAI, Neuralink e The Boring Company.

8. Lo stipendio annuale di Musk da Tesla è di $ 1.

Elon Musk guadagna solo $ 1 all’anno da Tesla. Quando era al college, viveva con 1 dollaro al giorno comprando hot dog e arance alla rinfusa.

9. Musk ha scritto la storia con SpaceX.

Il 30 maggio, SpaceX ha lanciato The Crew Dragon, segnando la prima volta in assoluto che gli astronauti hanno viaggiato in orbita in un veicolo spaziale costruito e gestito da una compagnia privata.

10. È sulla lista di Forbes delle persone più potenti.

Elon Musk detiene attualmente il 25 ° posto nell’elenco di Forbes delle persone più potenti del mondo.