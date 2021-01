La fine dell’anno e l’inizio dell’anno nuovo ha portato ad una serie di novità per gli utenti di Iliad. La presenza della ricaricabile Giga 70 assicura una possibilità inedita per tutti gli utenti che desiderano attivare una nuova scheda SIM. Al tempo stesso per coloro che risultano già abbonati c’è un regalo importante per il roaming.

Iliad, per la connessione roaming sino a 6 Giga internet

In linea con quelle che sono state le modifiche già avvenute ad inizio 2020, nel mese di Dicembre si sono verificate ulteriori rimodulazioni in positivo per le soglie roaming. I clienti che si mettono in viaggio per un paese dell’Unione Europea avranno una quantità superiore di dati per la connessione gratuita ad internet.

Il nuovo listino parte dalle due ricaricabili in edizione limitata di Iliad: l’attuale Giga 70 e la vecchia Flash 100. In ambedue le circostanze gli utenti potranno avere a loro disposizione ben 6 Giga per la connessione roaming dall’estero.

Per le due tariffe a listino di Iliad, invece, il modello è stato solo leggermente modificato. Per i clienti con la Giga 50 sono ora disponibili 5 Giga per la navigazione internet in Europa. Confermati, invece, i 4 Giga per chi ha attivato in passato la vecchia Giga 40.

Le nuove soglie per il roaming sono valide anche per gli abbonati che attiveranno in futuro una tariffa con Iliad. La copertura proporzionale sarà quindi il modello anche per i mesi a venire del provider.

Ricordiamo che dallo scorso 1 Gennaio, la connessione gratuita dall’estero non è valida più nel Regno Unito. Con l’avvenuta Brexit, infatti, il roaming sarà a costo zero nei 27 Paesi membri dell’UE.