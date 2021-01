Google Fit é stato un ottimo aiuto in questo periodo di quarantena per chi ha cercato di mantersi in forma; il servizio ti ricorda le sue funzioni progettati per aiutarti a lungo termine. Il responsabile medico di Google fit, Kapil Parakh, ha condiviso quattro suggerimenti da cui gli utenti possono trarre vantaggio dall’app e da qualsiasi dispositivo connesso.

Mentre alcune app e dispositivi monitorano principalmente i passi e le calorie bruciate, Fit ha introdotto i punti cardio. Questi punti si basano sulla raccomandazione dell’American Heart Association e dell’Organizzazione Mondiale della sanitá.

Google Fit: mantieniti in forma con queste regole

Puoi guadagnare un punto cardio ogni minuto di attivitá intensa, come una camminata veloce, e punti doppi con attivitá piú intense come corsa o bicicletta. Grazie alla sezione social, potrai sfidare i tuoi amici raggiungendo obiettivi e condividendo i tuoi risultati. Con il nuovo aggiornamento, la condivisione sui social é migliorata.

Google Fit è in grado di monitorare più di 100 attività diverse perché i movimenti e gli allenamenti possono variare da persona a persona. Ancora più importante, puoi connettere app di monitoraggio del fitness supportate come Mi Fit, Huawei Health, Nike Training Club, ecc. In questo modo potrai ottenere ancora piú punti cardio.

Infine, il riposo e il sonno sono parti importanti per mantenersi in salute. Esistono diverse app e dispositivi per il sonno dotati di funzioni di sonno e alcuni possono connettersi a Google Fit in modo da avere tutti i dati del sonno in un unico posto. Puoi anche provare pratiche di meditazione inclusi in alcuni fitness tracker e collegarle a Fit.