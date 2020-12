L’ultima versione di Google Fit ha apportato un sostanziale aggiornamento dell’interfaccia utente solo poche settimane fa. L’update ha portato funzionalità avanzate e monitoraggio del sonno, ma sembra che la capacità di monitorare gli allenamenti con i pesi sia scomparsa.

Come notato dal team di Android Police, le ultime build dell’app non sono più in grado di tenere traccia di quante ripetizioni hai fatto quando ti alleni con i pesi. Gli utenti di tutto il mondo si stanno lamentando dei problemi sulla rimozione della funzione sui social media e su Reddit.

Google Fit, l’update ha rimosso alcune funzioni

Inoltre, a quanto pare, anche la capacità di monitorare i periodi di riposo è scomparsa, il che è un grosso problema per chi si allena. Quindi, in pratica, la versione 2.45 di Google Fit non ha la capacità di monitorare automaticamente ogni singola ripetizione quando stai facendo un allenamento con i pesi. Mancano anche i periodi di riposo tra le serie.

Quando selezioni “Allenamento della forza” o “Sollevamento pesi”, verrà monitorata la frequenza cardiaca e la durata dell’allenamento. AP rileva che esiste un’unica soluzione temporanea per restituire obiettivi avanzati di allenamento con i pesi. La soluzione consiste nel disinstallare gli ultimi aggiornamenti dell’app Google Fit sul tuo orologio Wear OS.

Dovrai anche disinstallare e eseguire il downgrade dell’app mobile complementare, quindi disattivare gli aggiornamenti automatici per assicurarti di avere l’opzione. È una soluzione alternativa frustrante per una funzionalità piuttosto importante. Non siamo del tutto sicuri del motivo per cui il monitoraggio delle ripetizioni sarebbe stato rimosso dalle opzioni di allenamento con i pesi all’interno di Google Fit su Wear OS.