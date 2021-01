Il mondo dei collezionisti non finisce mai di stupirci. Collezionare addirittura SIM? Alcuni di loro, pagherebbero una fortuna per dispositivi ormai superati o console per videogiochi, o per modelli obsoleti di smartphone risalenti a più di trenta anni fa. Tra i vari impensabili oggetti che i collezionisti ritengono di valore, è presente anche una particolare categoria di SIM per cui pagherebbero cifre altissime che superano le migliaia di euro!

SIM Top Number, cosa sono e perché valgono tutti questi soldi?

Durante un servizio andato in onda su Italia1 nel programma televisivo Le Iene, è stato spiegato che le SIM Top Number sono dei rari esemplari di SIM provenienti da diversi operatori telefonici e che sono costituiti da sequenze numeriche rare, di tipo continuativo, a volte persino la stesse cifra che si ripete.

Questi recapiti così facili da digitare anche solo a caso, sono spesso tempestati di chiamate, anche a scopo di vendita e pubblicità. La quota a cui sono stati venduti alcuni di questi numeri arriva addirittura oltre i 50.000 euro! La cosa buona è che 5 di queste SIM sono state messe all’asta su E-Bay al fine di devolvere il ricavato alle casse dell’Istituto Nazionale Tumori. Ecco di seguito l’elenco:

339 YYXXXXX, donato da TIM, è stato venduto per 2.210 euro;

33Y XXXXXXX, anche questo donato da TIM, è stato battuto alla cifra di 8.600 euro;

342 XXXXXYY, donato da Vodafone, è stato assegnato per la cifra di 1.920 €;

320 XYZYZYZ, donato da Wind, è stato venduto a un collezionista per 856 euro;

393 XY9XXY9, donato da H3G, ha raggiunto la cifra di 343 euro.

Hanno partecipato più di 600 persone all’asta. Per nobili ragioni e per bizzarreria, non è un evento passato inosservato.