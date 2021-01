La grande novità di inizio anno per i clienti di Iliad è la nuova promozione chiamata Giga 70. Gli utenti che scelgono questa proposta avranno chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili, SMS da inviare a chiunque più 70 Giga per la navigazione internet. Il prezzo previsto per il rinnovo mensile è di 9,99 euro. Gli abbonati che scelgono questa promozione, tuttavia non potranno beneficiare nemmeno nel 2021 di un servizio a dir poco strategico: l’operatore francese infatti non rende disponibile il cambio tariffa.

Iliad, arriva la Giga 70 ma ai clienti ancora non è concesso il cambio tariffa

La mancata presenza del cambio tariffa può essere considerato il vero e proprio punto debole delle promozioni di Iliad. Gli abbonati che attivano una SIM con l’operatore francese, infatti, non avranno la possibilità di modificare la loro offerta di riferimento in corso d’opera.

Sulla base delle attuali condizioni contrattuali, con Iliad è prevista una corrispondenza unica tra profilo telefonico e ricaricabile associata. Questa situazione si rivela particolarmente svantaggiosa per quella fascia di pubblico che ha attivato una ricaricabile nei primi mesi di attività dell’operatore. Ad esempio, coloro che hanno scelto due anni fa la tariffa Giga 30 ora non possono passare alla più vantaggiosa Giga 70.

Esiste solo un metodo per modificare il proprio piano tariffario e di conseguenza attivare una nuova ricaricabile. Questo metodo è però molto macchinoso, dato che prevede la sottoscrizione di una nuova rete. Per cambiare offerta, gli utenti dovranno acquistare una nuova SIM ed avere di conseguenza un numero di telefono inedito.