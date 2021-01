Il 2021 sarà il terzo anno di attività di Iliad in Italia. Il provider francese sino a questo momento si è imposto nel nostro paese, soprattutto grazie alle sue offerte low cost relative alla telefonia mobile. Con milioni di clienti già acquisiti, ora il gestore vuole ampliare i suoi orizzonti. Il nuovo anno per Iliad sarà quello dell’esordio nel settore della telefonia fissa con le prime promozioni per la Fibra Ottica.

Iliad, finalmente il 2021: arrivano le reti Fibra Ottica e le prime offerte

L’obiettivo di Iliad sarà quello di assicurare al pubblico linee internet veloci con la Fibra Ottica e soprattutto offerte low cost sul modello della telefonia mobile. Il percorso del provider francese è già iniziato.

La scorsa estate, Iliad ha avviato i colloqui con Open Fiber, la società divisa tra Enel e CDP che distribuisce le reti Fibra Ottica in Italia. Proprio grazie ad una futura partnership con Open Fiber, la prospettiva di promozioni internet per la telefonia domestica è molto più vicina per i dirigenti di Iliad.

Sempre la compagnia telefonica a ricevuto l’autorizzazione da parte del Ministero per lo Sviluppo Economico ad operare nel campo della telefonia domestica. Questo ok consente di avere tempistiche quasi certe per l’arrivo delle prime iniziative commerciali.

Gli utenti devono segnare in rosso sul calendario il periodo dell’estate. In particolar modo, stando alle ultime indiscrezioni, Iliad potrebbe già promuovere le prime offerte commerciali entro il prossimo mese di giugno. Ovviamente i prossimi mesi saranno determinanti per una possibile ulteriore accelerazione del progetto già avviato.