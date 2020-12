Netflix è senza ombra di dubbio la piattaforma di streaming per contenuti online più utilizzata di tutto il pianeta, il sito californiano ha infatti conquistato una platea di utenti a dir poco incredibile grazie al suo catalogo, ricco di contenuti per tutti i gusti e soprattutto di best seller, i quali dominano le classifiche creando quasi un loop di attesa attorno all’arrivo delle nuove season.

Se magari fate parte proprio di quella fetta di utenti che stanno aspettando una nuova season e non sanno come impegnare il tempo, eccovi tre soluzioni che sapranno conquistarvi e intrattenervi adeguatamente, vediamole insieme.

Merlin, Cobra Kai e Mr. Robot

Partiamo parlando di Merlin, la serie com’è intuibile dal titolo, narra le vicende di mago Merlino al fianco di re Artù, in questo specifico caso però, abbiamo un riadattamento che vedrà un giovane Merlino diventare amico del principe e poi re Artù, i quali poi insieme impegnati ad affrontare numerose avventure. L’evoluzione dei personaggi e dei rapporti che li legano, insieme allo svolgimento di tutta la trama, saprà intrattenervi adeguatamente.

Passiamo ora a Cobra Kai, la serie TV sicuramente appassionerà gli amanti della serie di Film Karate Kid, infatti tra le mani è abbiamo proprio il sequel, la serie infatti riprende le vicende dei due grandi rivali Daniel Larusso e Johnny Lawrence, divenuti ormai adulti e maestri nei rispetti dojo di karate, lo scontro tra le due ideologie incarnato nelle varie vicende vissute episodio per episodio vi sapranno conquistare.

Passiamo infine a Mr. Robot, la serie mostra le vicende di un impiegato, Elliot Alderson, il quale però, durante la notte si trasforma in un hacker letale in grado di bucare qualunque sistema, egli entrerà in un progetto che punta a cambiare il mondo, cosa che insieme alle sue incredibili riflessioni psico-sociali, vi terranno attaccati allo schermo, garantito.