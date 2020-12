Expert fa tremare tutti con il lancio di un volantino che punta a raccoglie più sconti possibili, nell’estremo tentativo di avvicinarsi al maggior numero di utenti, offrendo difatti un’ampissima possibilità di acquisto, anche sforando in categorie merceologiche molte volte dimenticate.

La campagna promozionale sarà attiva per moltissimo tempo, ad oggi gli utenti potranno acquistare ai prezzi indicati fino al 17 gennaio, senza limitazioni o vincoli particolari. Le compravendite potranno essere completate online sul sito ufficiale, come in tutti i punti vendita sul territorio; coloro che opteranno per l’ordine tramite e-commerce, dovranno però pagare le spese di spedizione per la consegna direttamente a domicilio.

Iscrivetevi subito al nostro canale Telegram ufficiale, scoprirete una miriade di prezzi bassi disponibili su Amazon, e riceverete tantissimi codici sconto gratis.

Expert: le offerte sono davvero incredibili

I prezzi attivati da Expert possono essere davvero molto invitanti, a partire dai top di gamma, per la prima volta troviamo un Apple iPhone 11 Pro, in vendita a meno di 1000 euro, più precisamente saranno necessari 949 euro per il suo acquisto in versione no brand e con garanzia di 24 mesi.

Rientrando nel mondo Android, non dimentichiamoci dell’ottimo Xiaomi Mi 10T Pro, un terminale che attira gli utenti per il suo incredibile rapporto qualità/prezzo, e che oggi risulta essere acquistabile a 549 euro.

Le sorprese da Expert non terminano qui, osservando da vicino la campagna promozionale si potranno anche trovare sconti applicati su modelli più economici, come Xiaomi Redmi Note 9, LG K41s, Motorola E7+ o similari, senza comunque dimenticare tutte le altre categorie merceologiche.