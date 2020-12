I regali di Esselunga non finiscono mai, in questi giorni sono attive grandissime offerte che possono aiutare moltissimo gli utenti a spendere poco o niente sui singoli acquisti effettuati, solo ed esclusivamente nei punti vendita di proprietà dell’azienda stessa, non online sul sito.

Attiva fino al 31 dicembre 2020, la campagna promozionale non presenta limitazioni particolari in termini di scorte effettivamente disponibili, ciò sta a significare che teoricamente dovreste trovare disponibilità di prodotti anche negli ultimi giorni di validità del volantino stesso. Se interessati ad un finanziamento, segnaliamo la presenza della rateizzazione senza interessi, con pagamento in 24 mesi tramite conto corrente bancario.

Per i codici sconto Amazon abbiamo creato un apposito canale Telegram interamente dedicato, lo trovate a questo link.

Esselunga: queste sono le offerte da non perdere

Con Esselunga il risparmio è dietro l’angolo, anche sull’acquisto di smartphone di ultima generazione, l’utente potrà infatti acquistare un ottimo Apple iPhone 11 di ultima generazione, pagandolo solamente 599 euro. La versione in vendita non è chiaramente la più costosa in assoluto, poiché si tratta di quella con 64GB di memoria interna, ma può essere considerata ugualmente interessante, in termini di prestazioni generalmente offerte.

In alternativa il consiglio è di buttarsi a capofitto sul Samsung Galaxy S20 FE, la fan edition che tutti vorrebbero poter acquistare e che tanto hanno richiesto a Samsung, è finalmente disponibile in Italia a soli 549 euro (sempre no brand).

Questi sono solamente piccoli esempi di ciò che vi aspetta sul volantino Esselunga, che potete trovare direttamente elencato qui sotto nell’articolo stesso.