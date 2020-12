Android Auto in questi ultimi anni ha fatto passi da gigante rendendosi uno strumento utile e indispensabile per milioni di automobilisti nel mondo. Le sue funzionalità rendono l’esperienza di viaggio piacevole e sicura eliminando ogni possibile distrazione tra il guidatore e la strada. Purtroppo però non è arrivato in tutti i Paesi del mondo. Niente paura, Google ha annunciato che è partita una nuova mission: l’espansione in nuovi mercati di tutto il mondo.

Android Auto a breve disponibile in 36 nuovi Paesi nel mondo

Nei prossimi mesi Android Auto sarà disponibile anche in molti Paesi dove il software per automobili di Google non è ancora arrivato. Ben 36 sono i Paesi che presto riceveranno la possibilità di accedere ad Android Auto e alle sue funzionalità.

In Europa sono in programma Danimarca, Svezia, Norvegia, Paesi Bassi, Finlandia, Islanda e Lettonia. All’appello non mancano il Belgio, il Lussemburgo e il Portogallo. È previsto l’arrivo anche per Polonia, Bulgaria, Croazia, Cipro, Repubblica Ceca, Estonia, Grecia, Ungheria, Macedonia, Romania, Moldova, Serbia, Slovacchia, Slovenia, Bosnia Erzegovina e Albania. Infine ci sono anche la Bielorussia, l’Armenia e l’Ucraina. Nelle regioni dell’Asia sono previste Turchia, Thailandia e Indonesia. Android Auto arriverà in Africa per l’Angola e la Repubblica del Botswana, ma la speranza è che i Paesi aumentino.

Google è alla ricerca di nuove partnership nel mondo dei motori e per questo sta stringendo nuove collaborazioni con diverse case automobilistiche. L’obbiettivo è di aumentare i mezzi con Android Auto di fabbrica. Tra queste compaiono Audi e Volvo che stanno implementando questo sistema sulle loro autovetture.

Google continua a crescere e Android Auto sta raddoppiando i Paesi in cui è possibile accedervi e utilizzare le sue funzioni. Un aspetto importante di questa diffusione è anche il fatto che qualsiasi smartphone equipaggiato con Android 11 potrà connettersi in modalità wireless ad Android Auto. Perché sia possibile il veicolo deve supportare la connessione WiFi a 5 GHz.