La piattaforma Android Auto di Google non è il suo sistema operativo, piuttosto, è un’estensione di uno smartphone Android connesso che può visualizzare alcune app, intrattenimento e messaggi sul cruscotto di un’auto. La piattaforma è stata annunciata nel 2014 e ha ricevuto un’importante riprogettazione nel 2019.

Le novità più recenti su Android Auto

Android Auto è progettato per mantenere l’attenzione del guidatore sulla strada piuttosto che sul proprio smartphone. La piattaforma limita gli utenti a solo una manciata di app, principalmente quelle utilizzate per media come Spotify, YouTube Music e altri. Le app di mappatura sono anche una parte fondamentale della piattaforma con Google Maps e Waze che offrono entrambe app.

Gli utenti possono sfruttare Android Auto su veicoli selezionati che offrono l’integrazione con la piattaforma. Ci sono oltre 500 veicoli diversi che offrono supporto Auto di marchi tra cui Ford, Hyundai, Chevrolet, Nissan, Toyota, Subaru e molti altri.

Non molto tempo dopo il suo debutto originario, Google ha anche aggiunto un’esperienza per gli schermi degli smartphone, ma è stata rimossa a favore di una nuova modalità di guida dell’Assistente Google. Android Auto è disponibile anche su unità principali di terze parti per veicoli meno recenti che non offrono supporto. Marche popolari includono Pioneer, Sony, alpino, e altri.

Nei prossimi mesi, Android Auto sarà disponibile in alcune dozzine di altri paesi in tutta Europa, tra cui la regione scandinava e l’Europa orientale. In precedenza, Android Auto era disponibile principalmente solo in Europa occidentale. Sono inclusi Danimarca, Svezia, Turchia, Belgio e altri ancora.

Al di fuori dell’Europa, Google rende disponibile Android Auto anche nelle aree circostanti l’Oceano Indiano, tra cui Indonesia, Tailandia e paesi vicini. Altri due paesi in Africa, Angola e Botswana, stanno ottenendo l’approvazione per il supporto di Android Auto. Google afferma che questi nuovi paesi aggiungeranno il supporto per Android Auto “nei prossimi mesi”.