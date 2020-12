Le offerte attivate da Comet fino al 3 gennaio possono fare impazzire gli utenti che vogliono acquistare la tecnologia, o che hanno atteso il periodo immediatamente successivo al Natale, nella speranza di riuscire a strappare qualche buona offerta.

La campagna promozionale è attualmente disponibile in esclusiva presso i punti vendita fisici e sul sito ufficiale, coloro che sceglieranno di comprare senza spostarsi da casa, potranno anche godere della spedizione gratuita a domicilio, previa una spesa di almeno 49 euro. Viceversa è previsto il pagamento di un contributo davvero ridotto, oppure è possibile optare per la consegna in negozio, sempre gratuita.

Sconti incredibili vi attendono su Amazon, ricevete coupon gratis iscrivendovi subito al nostro canale Telegram.

Comet: questi sconti vi faranno girare la testa

Gli sconti attivati da Comet possono davvero far girare la testa, a partire dall’ottimo prezzo applicato sull’Apple iPhone 11, uno smartphone veramente economico, per la qualità in grado attualmente di offrire, se considerate che comunque è attualmente in vendita a soli 629 euro. L’acquisto è consigliato agli utenti che vogliono accedere ad un top di gamma, che non si sentono ancora pronti per spendere cifre notevoli per il nuovo modello, quale è l’Apple iPhone 12.

Sempre nella stessa campagna promozionale si trovano anche soluzioni complessivamente più economiche, come Huawei P40 Lite, Oppo A53s, Oppo A52, Oppo A91, Motorola E7+ o simili. Tutti i dettagli in merito al volantino Comet sono raccolti direttamente nelle pagine che l’utente può sfogliare in esclusiva sul sito; i prezzi sono validi fino al 3 gennaio 2021, salvo esaurimento scorte.