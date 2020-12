Le migliori occasioni da Euronics sono attive solamente oggi, la campagna promozionale è ormai prossima alla scadenza, e di conseguenza gli utenti hanno ancora pochissimo tempo a disposizione per approfittare degli ottimi sconti applicati su alcuni dei modelli più in voga del periodo.

Prima di esultare e gioire per la qualità della campagna, è bene ricordare che ogni singolo sconto incluso nell’articolo sarà disponibile solamente presso i punti vendita di proprietà del socio Euronics La Via Lattea, gli utenti non potranno fruirne altrove in Italia o direttamente online sul sito ufficiale. I prodotti, ad ogni modo, sono commercializzati con garanzia di 24 mesi, e sopratutto in versione completamente no brand.

Euronics: le offerte del volantino non hanno assolutamente rivali

Il prodotto maggiormente rappresentativo dell’intera campagna promozionale di Euronics, è rappresentato dal Samsung Galaxy S20+, un vero e proprio top di gamma, in vendita finalmente ad un prezzo non particolarmente elevato, pari a soli 699 euro (in versione no brand).

Allettanti sono anche le proposte appartenenti ad una fascia più bassa, ad esempio sotto i 400 euro di spesa effettiva. Qui possiamo trovare soluzioni del calibro di Xiaomi Mi 10T Lite, Samsung Galaxy A21, Vivo Y70, Xiaomi Redmi 9AT, Xiaomi Redmi Note 9 Pro, Samsung Galaxy A31, Huawei Y5p, Huawei Y6p, Huawei P30 Lite o similari.

