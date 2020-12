Lo spirito del Natale è arrivato anche a Los Santos. I ragazzi di Rockstar Games hanno deciso di augurare buone feste a tutti gli utenti di GTA Online in un modo speciale. Infatti, gli utenti che accederanno al titolo in questi giorni potranno trovare un clima diverso in tutta l’area di Southern San Andreas.

La mappa è completamente ricoperta di neve e sono presenti tante decorazioni a tema. Tutte le proprietà dei giocatori sono addobbate con lucine intermittenti. Anche le location del gioco sono addobbate a festa come per esempio Legion Square con il suo enorme albero.

Inoltre, come bonus per tutti gli utenti di GTA Online, Rockstar Games ha deciso di fare dei regali ai giocatori. Fino al 30 dicembre, a coloro che effettueranno l’accesso verranno aggiunti automaticamente in inventario una serie di oggetti utili:

Rockstar Games regala tantissimi bonus ai giocatori di GTA Online