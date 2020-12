Nell’idea di Rockstar Games, i mondi di gioco di GTA V e GTA Online sono intrecciati. Ciò che succedere nel primo influenza il secondo e da vita a tutta l’esperienza di gioco. Ci sono continui riferimenti ai personaggi principali ed a vari eventi per rafforzare il coinvolgimento.

Tuttavia, i giocatori affrontano i due mondi in maniera diversa. GTA V è il titolo in single player mentre GTA Online, per definizione, è l’avventura in multiplayer. A quanto pare, questa distinzione è destinata a scomparire e ci sono già i primi segnali.

Abbiamo già parlato dell’importanza strategica del nuovo DLC “The Cayo Perico Heist” per GTA Online. Rockstar Games ha iniziato a rivoluzionare il titolo offrendo per la prima volta ai giocatori la possibilità di completare un colpo in solitaria.

GTA Online avrà maggiori contenuti giocabili da soli

Questo cambiamento potrebbe essere solo l’inizio di un piano ben più grande e strutturato per GTA Online. Stando alle parole di Scott Butchard, Design Director del mondo di gioco alla Rockstar Games, arriveranno maggiori contenuti pensati per i giocatori solitari.

Si tratta di una scelta particolare e coraggiosa. GTA Online è pensato prevalentemente per far incontrare vari giocatori, facendoli collaborare o sfidandosi a vicenda. Tuttavia, introdurre contenuti che possono essere giocati anche da soli non snatura il titolo.

Infatti possiamo ipotizzare che si darà sempre la scelta agli utenti se coinvolgere amici o se invece fare tutto da soli. Non resta che attendere maggiori dettagli sui prossimi passi di Rockstar Games che certamente non tarderanno ad arrivare.