Gli sconti di Esselunga riescono ad avere la meglio sulle ottime offerte delle dirette concorrenti, grazie ad una campagna promozionale di altissimo livello, gli utenti si ritrovano a poter approfittare di sconti e di prezzi bassi praticamente mai visti prima d’ora.

Con il volantino intitolato Speciale Multimediale, ogni giorno fino al 31 dicembre 2020 nei punti vendita Esselunga è praticamente Natale, i prezzi sono ridotti al minimo, e gli utenti riescono a risparmiare molto più del previsto. L’unica cosa da sapere riguarda sicuramente la disponibilità sul territorio, le scorte potrebbero terminare prima del previsto, ed inoltre gli acquisti non possono essere completati online sul sito ufficiale.

Esselunga: gli sconti continuano a sorprendere

L’attenzione al dettaglio da parte di Esselunga nella realizzazione delle proprie campagne promozionali è ormai cosa nota, ecco perché non ci stupiamo affatto della qualità degli sconti applicati dall’azienda. In particolare i prodotti su cui sono state applicate le riduzioni migliori sono Samsung Galaxy S20 FE e iPhone 11, due modelli di fascia alta, perfettamente in grado di soddisfare anche i più esigenti.

I prezzi finali sono molto vicini gli uni agli altri, in particolare parliamo di 549 euro per il Galaxy S20 FE (che ricordiamo essere un Galaxy S20 con processore Qualcomm Snapdragon 865), e di 599 euro per iPhone 11.

Il volantino lanciato da Esselunga naturalmente riesce a scontare anche altri dispositivi, appartenenti a categorie merceologiche completamente differenti, se volete conoscerli da vicino potete comunque decidere di aprire le pagine che trovate nel nostro articolo.