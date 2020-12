La piattaforma di streaming di contenuti online maggiormente adoperata e amata in tutto il pianeta è senza dubbio Netflix, il sito californiano ha attirato una grossa cerchia di utenti grazie soprattutto al suo catalogo, da sempre fornito di ogni serie, film o cartone animato e soprattutto sempre in costante aggiornamento a livello di contenuti, con ogni stagione inserita non appena rilasciata.

All’interno del catalogo ovviamente abbiamo grandi best seller che, attirano sempre le attenzioni degli utenti in merito il futuro e le possibili nuove stagioni, un po’ come succede per l’appunto per Lucifer, Vis a Vis e The Witcher, le tre serie hanno riscosso un successo planetario, cosa riserva loro il futuro ?

Una brutta notizia

Partiamo parlando di Lucifer, la nota serie dedicata alle vicende di satana in vacanza da più di mille anni ha visto l’esordio della prima metà della quinta stagione lo scorso 21 Agosto, il cui finale di emi-serie ha lasciato tutti in forte hype per l’arrivo della seconda metà della stagione, di cui al momento però non si sa molto, infatti la pausa tra le due metà sarebbe dovuta essere piuttosto breve, tempi che però si sono allungati a causa dell’emergenza Coronavirus, al momento infatti ciò che sappiamo è solo che l’arrivo è ora previsto per primavera 2021 i titoli degli ultimi 8 episodi:

Episodio 9: Family Dinner

Episodio 10: Bloody Celestial Karaoke Jam

Episodio 11: Resting Devil Face

Episodio 12: Daniel Espinoza: Naked and Afraid

Episodio 13: A Little Harmless Stalking

Episodio 14: Nothing Lasts Forever

Episodio 15: Is This Really How It’s Going to End?!

Episodio 16: A Chance at a Happy Ending

Passiamo ora a Vis a Vis, qui abbiamo una brutta notizia, infatti la serie è giunta alla sua naturale fine e dunque non verrà più rinnovata, il massimo che potete fare è recuperare lo spin off sulle due protagoniste nemiche intitolato El-Oasis.

In ultimo abbiamo The Witcher, proprio qui abbiamo una clamorosa notizia in merito alla seconda stagione in arrivo, infatti a seguito della fine del Witchmas, è stata pubblicata la prima pagina del copione la quale svela un’inizio a dir poco concitato con molta azione in chiave splatter che vedrà Geralt protagonista impegnato ad affrontare una creatura misteriosa.