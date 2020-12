Gli sconti di Natale di Comet fanno davvero paura a tutte le dirette concorrenti, sono un buonissimo mix di offerte e di prezzi sempre più bassi tra cui è possibile scegliere per cercare di portare a casa i migliori prodotti di tecnologia del momento, senza essere costretti a pagarli troppo.

Il volantino Comet nasce per essere fruibile praticamente ovunque sul territorio italiano, ciò sta a significare che l’utente potrà goderne sia nei punti vendita dislocati in Italia che direttamente sul sito ufficiale dell’azienda. In questo secondo caso, è importante non dimenticarlo, è prevista la spedizione gratuita presso il domicilio su qualsiasi ordine superiore ai 49 euro (senza distinzioni in merito alla categoria merceologica).

Comet: queste sono le offerte da non mancare

Le offerte del volantino Comet sono indubbiamente tra le migliori del momento, proprio perché riescono a raggiungere alcuni dei prodotti più richiesti e desiderati dagli utenti. Uno di questi è sicuramente l’Apple iPhone 11, top di gamma del 2019, oggi deprezzato a causa della presenza sul mercato del nuovo modello, ed effettivamente in vendita a soli 679 euro (no brand e con garanzia di 24 mesi).

Non mancano anche soluzioni più economiche, del calibro ad esempio di Xiaomi Mi 10T, Samsung Galaxy A51, Motorola E6s, Vivo Y11s, Vivo Y20s o similari, tutti con prezzi che non superano i 400 euro.

Il volantino Comet raccoglie tante offerte tra cui gli utenti potranno effettivamente spaziare, se volete approfondirne la conoscenza vi basterà aprire le pagine sottostanti.